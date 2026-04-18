الشرطة الأوكرانية تقتل مسلحا قتل 5 على الأقل واحتجز رهائن بمتجر سوبر ماركت

قال مسئولون أوكرانيون إن مسلحا قتل خمسة أشخاص على الأقل في شوارع كييف اليوم السبت قبل أن يحتجز رهائن في متجر سوبر ماركت قريب، وقد تم قتله على يد الشرطة.

وقال وزير الداخلية الأوكراني، إيهور كليمنكو، في بيان عبر وسائل التواصل الاجتماعي إن وحدات الشرطة التكتيكية الخاصة اقتحمت المتجر بعد فشلت محاولات التواصل مع المسلح عبر مفاوض.

وقال الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكي إن ما لا يقل عن خمسة أشخاص قتلوا.

وقع إطلاق النار في منطقة هولوسيفسكي في كييف، حسبما قال عمدة المدينة فيتالي كليتشكو.

وقال كليمنكو إن مفاوضي الشرطة تحدثوا مع المهاجم لمدة تقارب 40 دقيقة قبل اقتحام المبنى.

وأضاف كليمنكو: "حاولنا إقناعه، علما أنه كان من المحتمل وجود شخص مصاب داخل المبنى. عرضنا عليه حتى إحضار أربطة ضاغطة لوقف النزيف، لكنه لم يرد". وتابع: "بناء على ذلك، تم إصدار الأمر بتحييده."

وأشار كليمنكو، الذي كان يرتدي درعا واقيا، إلى أن الرجل كان يحمل بندقية ذات ماسورة قصيرة ، وكانت مسجلة بشكل قانوني.

وأضاف: "علاوة على ذلك، في ديسمبر من العام الماضي 2025، توجه إلى سلطات الترخيص لإجراء اختبار على السلاح لأن الرخصة كانت على وشك الانتهاء. قدم شهادة طبية. وكان قد تقدم أيضا بطلب لتجديد رخصته للسلاح. هذا كل ما يمكننا قوله في الوقت الحالي."

وأضاف أن التحقيق سيحدد أي مؤسسة طبية أصدرت الشهادة.