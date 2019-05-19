نهائي الأغنية الأوروبية في تل أبيب ومادونا تقدم أغنية جديدة

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تقام مساء اليوم السبت في تل أبيب مسابقة نهائي الأغنية الأوروبية وسط شغف كبير من ملايين المعجبين على مستوى العالم.

يتنافس المتسابقون من 26 دولة ، وتمثل ألمانيا لوريتا شبينيلي من فيسبادن وكالوتا ترومان من هانوفر وتقدمان دويتو "سيسترز" (الأختان).

وتنقل القناة الأولى في التلفزيون الألماني الحفل بداية من التاسعة مساء، ويمكن للمشاهدين تحديد الأفضل بالنسبة لهم عبر الهاتف والرسائل القصيرة والتطبيقات الأخرى.

تقدم النجمة العالمية مادونا خارج المنافسة أغنية جديدة.

كانت أغنية الهولندي دنكان لورينس واحدة من بين 10 عروض غنائية تأهلت لنهائيات مسابقة الأغنية الأوروبية (يوروفيجن)، وذلك بعد انتهاء النصف الثاني من التصفيات نصف النهائية يوم الخميس الماضي والتي شهدت تنافس 18 دولة.

ومن بين الدول الأخرى التي حجزت مقعدا في النهائيات إلى جانب هولندا كل من السويد وروسيا وسويسرا ومقدونيا الشمالية وألبانيا وأذربيجان والدنمارك والنرويج ومالطا.

وسيشارك ممثلو تلك الدول في التصفيات النهائية للمسابقة إلى جانب ممثلي كل من جمهورية التشيك واليونان وبيلاروسيا (روسيا البيضاء) وصربيا وقبرص وإستونيا وأستراليا وأيسلندا وسان مارينو وسلوفينيا ، الذين فازوا في تصفيات نصف النهائي الأول مساء الثلاثاء الماضي.

ولم تنجح أرمينيا وأيرلندا ومولدوفا ولاتفيا وليتوانيا وكرواتيا ورومانيا والنمسا في اجتياز تصفيات نصف النهائي الثاني يوم الخميس.

كما خرجت كل من بولندا وبلجيكا ومونتينيجرو وفنلندا والمجر وجورجيا والبرتغال في تصفيات نصف النهائي الأول يوم الثلاثاء الماضي.