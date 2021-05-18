دشنت وزارة الداخلية، لأول مرة، حملة على مستوى جميع سجون الجمهورية؛ لتطعيم السجناء ضد فيروس كورونا المستجد؛ وذلك تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق بتعظيم أوجه الرعاية الصحية المقدمة للسجناء.

وقال مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون اللواء طارق مرزوق - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم /الثلاثاء/، على هامش زيارة لوفد حقوقي، وممثلي أكثر من 26 صحيفة ووكالة أنباء وتليفزيون أجنبي لسجن الفيوم - إن وزير الداخلية اللواء محمود توفيق وجه بضرورة وضع خطة لتطعيم النزلاء بجميع سجون الجمهورية ضد فيروس كورونا المستجد؛ وذلك في إطار التطوير المستمر للخدمات الصحية المقدمة لهم، موضحا أن حملة التطعيم بدأت فعليا بحالات كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

وأضاف مرزوق أن حملة التطعيم ضد فيروس كورونا، تأتي أيضا في إطار النهج الوقائي لحماية السجناء من هذا الوباء اللعين، مؤكدا في الوقت نفسه أنه ولله الحمد، لم يتم اكتشاف حالة اصابة واحدة بالفيروس حتى الآن في جميع سجون الجمهورية؛ وذلك بفضل الله أولا، ثم الاجراءات الاحترازية الشديدة التي وجه وزير الداخلية بتطبيقها في جميع السجون؛ لضمان عدم تسلل الفيروس الى نزلائها.

وأوضح مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون أن الاجراءات الاحترازية المطبقة داخل جميع سجون الجمهورية، تتضمن تطهير جميع العنابر بالمعقمات بشكل يومي، إضافة إلى الحرص على التباعد الاجتماعي داخل قاعات الطعام، والمكتبات، وقاعات الدروس الدينية والمساجد، وكذلك في مستشفيات السجون، والتأكد من ارتداء جميع السجناء للكمامات الطبية، إضافة الى فحص المترددين على السجون خلال الزيارات والتأكد من درجة حرارتهم قبل دخول الزيارة.

من جانبه، أشاد الوفد الحقوقي وكذلك المراسلين الأجانب خلال الزيارة بتلك الخطوة غير المسبوقة، مؤكدين أنها تأتي انعكاسا للفلسفة العقابية الحديثة التي تنتهجها وزارة الداخلية، والقائمة على احترام حقوق الانسان، والحرص على تقديم كافة أوجه الرعاية الصحية والطبية اللازمة للسجناء.

وأضاف أن ما رأوه اليوم داخل سجن الفيوم، وكذلك ما رأوه من قبل داخل سجون برج العرب، والمرج، ووادي النطرون، وطره، يؤكد حجم التطوير والتحديث الذي طرأ بقطاع مصلحة السجون من جانب، وحرص وزارة الداخلية على انتهاج سياسة الشفافية من جانب آخر، من خلال سماحها لهم بلقاء السجناء والتحاور معهم في كل ما يخصهم دون أي قيد أو رقابة.

وكان نظام قطاع مصلحة السجون، قد نظم اليوم زيارة تفقدية لوفد حقوقي، وممثلي أكثر من 26 صحيفة ووكالة أنباء وتليفزيون أجنبي لسجن الفيوم؛ لتفقد أوجه الرعاية المتنوعة المقدمة للنزلاء.