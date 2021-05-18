السماح بالإعدام بالرصاص أو الكرسى الكهربائى فى كارولينا الجنوبية

وقع حاكم ولاية كارولينا الجنوبية، هنري ماكماستر على مشروع قانون يلزم النزلاء المحكوم عليهم بالإعدام بالاختيار بين الإعدام رميا بالرصاص أو الكرسي الكهربائي في حالة عدم توفر الحقنة المميتة.

وقالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن القانون، الذي تم توقيعه بدون مراسم يوم الجمعة يأتي وسط نقص في أدوية الحقن المميتة التي أثرت على قدرة الولاية على تنفيذ عقوبة الإعدام. لم تُعدم كارولينا الجنوبية أي سجناء منذ عام 2011.

وأوضحت الصحيفة، أن السجناء الذين اختاروا الموت عن طريق الحقن القانوني، لم يتم إعدامهم، ولكن سيعيدهم القانون الجديد إلى طابور الإعدام على يد الولاية.

وأشارت "الجارديان" إلى أن هناك 37 شخصًا ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام فيهم في الولاية.

ووافق مجلس الشيوخ على مشروع القانون الخاص بإضافة الإعدام رميا بالرصاص في 6 مايو ، بأغلبية 66 صوتًا مقابل 43 صوتًا.

وأصبحت كارولينا الجنوبية رابع ولاية تسمح بالقتل رميا بالرصاص إلى جانب ميسيسيبي وأوكلاهوما ويوتا ، وفقًا لمركز معلومات عقوبة الإعدام ، وهي مجموعة غير هادفة للربح. بينما تسمح تسع ولايات بالكرسي الكهربائي.