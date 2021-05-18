الزمالك يؤكد حفظ الكاف شكواه ضد الترجي

أعلن نادي الزمالك أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، قام بحفظ الشكوى التي كان قد تقدم بها ضد نادي الترجي التونسي، بسبب أحداث مباراته ضد مولودية الجزائر.

وكان الزمالك قد تقدم بشكوى إلى الكاف مطالباً بالتحقيق في شبهة وجود تواطؤ بين الفريقين، بعد التعادل بنتيجة 1-1 في ختام دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، وهي النتيجة التي كانت تعني خروج الزمالك من البطولة رغم فوزه على تونجيت السنغالي برباعية.

وأشار الزمالك إلى أن الكاف قام بحفظ الشكوى بعد دراستها جيدا ومراجعة تقارير الحكام والمراقبين وعدم وجود شبهة في التواطؤ.