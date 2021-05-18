صالح والكاظمي يؤكدان موقف العراق الثابت والداعم للقضية الفلسطينية

أكد الرئيس العراقي برهم صالح، ورئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، موقف العراق الثابت والداعم للقضية الفلسطينية، فيما شددا على "ضرورة تهيئة الظروف الملائمة لإجراء الانتخابات المقبلة".

وذكرت رئاسة الجمهورية في بيان صحفي، أن صالح استقبل اليوم في قصر السلام ببغداد، الكاظمي.

وتناول اللقاء "تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية وما يتعرض له الشعب الفلسطيني من عدوان واعتداءات غير إنسانية".

وتم التأكيد على موقف العراق الثابت والداعم للقضية الفلسطينية، وتبنّي نصرة الشعب الفلسطيني على الأصعدة كافة، وفي المحافل الدولية، في سبيل تحقيق تطلّعاته ونيل كامل حقوقه المشروعة، وإيقاف الاعتداءات في القدس وقطاع غزة وباقي الأراضي الفلسطينية.

وشدد اللقاء على ضرورة العمل الجاد المشترك عربياً وإقليمياً ودولياً من أجل الإيقاف الفوري لما يتعرض له المدنيون العزّل وحماية حقوقهم المشروعة ووقف الاعتداءات والاستفزازات.

كما تناول اللقاء التأكيد على "ضرورة حماية الاستقرار في البلد وترسيخه، وحفظ أمن وسلامة المواطنين، وتعزيز سلطة الدولة والأجهزة الأمنية في تطبيق القانون وحماية السلم والأمن المجتمعيين، وملاحقة فلول الإرهاب التي تسعى لزعزعة الأمن والاستقرار في بعض المناطق، وتوفير كل الدعم للقوات الأمنية بكل تشكيلاتها لتحقيق هذا الهدف.

وأضاف البيان، "كما تم بحث الانتخابات المقبلة، حيث جرى التأكيد على أهميتها وضرورة تهيئة الظروف الملائمة لإجرائها، ودعم كافة المستلزمات الضرورية لإنجاحها واتخاذ أقصى التدابير لمنع الخروقات الانتخابية، وكلّ ما من شأنه التأثير على إرادة الناخبين في اختيار ممثليهم، من أجل أن تكون مخرجات العملية الانتخابية معبّرة بشكل حقيقي عن الإرادة الحرة للمواطنين وخياراتهم".