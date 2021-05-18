إصابة 3 أشخاص بحادث انقلاب سيارة ملاكي بالبحيرة

أصيب 3 أشخاص بكسور متفرقة بأنحاء الجسم، اليوم، جراء وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق "جناكليس - أبو المطامير"، في البحيرة وتم نقل المصابين للمستشفى العام لتلقي العلاج اللازم.

تلقى اللواء محمد والي، مدير الأمن، إخطارًا من نقطة شرطة مستشفى أبو المطامير المركزي، يفيد بوصول مصابين بحادث وعلي الفور انتقل ضباط المباحث لمكان الواقعة وبالفحص تبين انقلاب سيارة ملاكي، بطريق "أبو المطامير- دمنهور".

وأسفر الحادث عن إصابة 3 أشخاص وهم كل من:" محمود محمد سعد، 30 عامًا، أحمد حمدون مبروك يونس، 21 عامًا، محمد رجب السعيطي، 18 عامًا"، وتم عمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة.