أهالي البحيرة يشيعون جثامين ضحايا حادث تصادم سيارتين بزفاف عروسين

شيع أهالي مدينة المحمودية بالبحيرة، جثامين ضحايا حادث تصادم بين سيارتين بالطريق الدولي بمدينة دمنهور، الذي حدث عصر أمس الاثنين راح ضحيته شابين وإصابة 3 آخرون بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم.

وكان اللواء محمد والي مدير أمن البحيرة، تلقى إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بالطريق الدولى وعلي الفور انتقل ضباط المباحث لمكان الواقعة وبالفحص تبين حدوث تصادم بين سيارة ملاكى وأخرى نقل ثقيل بالطريق الكوبرى الدولي اتجاة دمنهور أمام مطعم البشير.

وأسفر الحادث عن وفاة شخصين وهم كل من:" أحمد عبده الشامي، 19 عاما، مصطفى محمد مصطفى أبو ليلة، 12 عاما وتم نقل الجثتين لثلاجة حفظ الموتي بمستشفى دمنهور التعليمي تحت تصرف النيابة العامة.

وكما أصيب 3 آخرون بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم وهم كل من:" يوسف مصطفى أبو ليلة، ندى مصطفى أبو ليلة، 18 عامًا، شحتة عبدة الشامي، 12 عاما، وجميعهم مقيمين بمركز المحمودية وجار عمل الإسعافات الأولية والأشعة والفحوصات الطبية اللازمة.

وتحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.