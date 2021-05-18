استقالة الممرضة البريطانية التي كانت تعتني بجونسون بسبب ضغوط كورونا

استقالت ممرضة كانت تعتني برئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عندما كان في العناية المركزة بعد تشخيص إصابته بكوفيد-19.

وأكدت جيني ماكجي في فيلم وثائقي جديد عن فيروس كورونا مع القناة 4، أنها تركت المهنة.

وقالت ماكجي في الفيلم الوثائقي الذي يحمل عنوان "العام الذي توقفت فيه بريطانيا" "نعم، خاطرنا بحياتنا وعملنا بجد بشكل لا يصدق، وهناك الكثير من الحديث حول كيف أننا جميعًا أبطال وكل هذا النوع من الأشياء ، ولكن في نفس الوقت، لست متأكدة ما إذا كان بإمكاني القيام بذلك".

وأضافت "لا أعرف ما الذي يمكن أن أقدمه أكثر من ذلك للخدمة الصحية الوطنية.. نحن لا نحصل على الاحترام والآن الأجر الذي نستحقه. لقد سئمت من ذلك. ولذلك قدمت استقالتي".

وكانت ماكجي تشير إلى اقتراح الحكومة بمنح الممرضات زيادة في الأجور بنسبة 1% بعد الوباء، وانتقدت النقابات الزيادة الضئيلة في الأجور.

وقال متحدث باسم جونسون إن الحكومة ستفعل "كل ما في وسعها" لدعمهم"، مشيرًا إلى القرار الذي تم اتخاذه لمنع تجميد رواتب العاملين الصحيين من قبل الخزانة.

وأوضح زعيم المعارضة كير ستارمر إن قرار ماكجي يمثل "إدانة مدمرة لنهج بوريس جونسون تجاه الأشخاص الذين يعرضون حياتهم للخطر من أجله ومن أجل بلدنا بأسره".