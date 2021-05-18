رئيس اللجنة الدينية بالشيوخ يطالب دول العالم بدور لوقف الجرائم الإسرائيلية



أكد رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس الشيوخ يوسف عامر، أن مصر قيادة وحكومة وشعبًا، معنية دائمًا بنصرة القضية الفلسطينية والقدسِ الشريف.

وأضاف عامر فى تصريحات صحفية، أن مصر تعتبر القضية الفلسطينية ذات أهمية عظيمة فى أولوياتها السياسية، لذا تتحرك القيادة السياسية دائمًا بوسائل مختلفة وآليات عادلة وناجزة للدفاع عن القضية الفلسطينية.

وأشار، إلى أن القضية الفلسطينية قضية مركزية وأساسية لمصر فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، حيث تبذل الدولة جهودًا معروفةً لوقف إطلاق النار حقنًا لدماء الشعب الفلسطينى ومنعًا للعنف، ومؤخرًا تواصل وزير الخارجية المصرى مع نظيره الإسرائيلى للتأكيد على ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضى الفلسطينية، وأهمية العمل على تجنيب شعوب المنطقة المزيد من التصعيد واللجوء إلى الوسائل العسكرية.

وطالب عامر دول العالم أجمع أن يقوم بدوره فيما يحدث فى فلسطين من انتهاكات وجرائم تدين البشر جميعًا، وحقًا قال شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب: «أدعو شعوب العالم وقادته لمساندة الشعب الفلسطينى المسالم والمظلوم فى قضيته المشروعة والعادلة، من أجل استرداد حقه وأرضه ومقدساته، أوقفوا القتل وادعموا صاحب الحق، وكفى الصمت والكيل بمكيالين إذا كنا نعمل حقًّا من أجل السلام».