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السفير الأمريكي يزور الكنيسة المرقسية بالإسكندرية

السفير الأمريكى يزور الكنيسة المرقسية بالأسكندرية
السفير الأمريكى يزور الكنيسة المرقسية بالأسكندرية
هدي الساعاتي
نشر في: الثلاثاء 18 مايو 2021 - 4:49 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 18 مايو 2021 - 4:50 ص

 زار السفير الأمريكى بالقاهرة، جوناثان كوهين، اليوم الإثنين، الكنيسة المرقسية بالإسكندرية، على هامش زيارته إلى الإسكندرية في جولة شملت بطريركية الأقباط الأرثوذكس، ومثيلاتها للروم الأرثوذكس.


وكان في استقباله القمص أبرام إميل وكيل البابا بالإسكندرية، وقدم له نبذة وشرح عن الكنيسة المرقسية كأقدم كنيسة بأفريقيا، كما قدم له هدية تذكارية، تمثلت في برواز رحلة العائلة المقدسة إلى مصر، بحضور القس بولس عوض سكرتير عام البطريركية والقس صموئيل ميلاد.

كما زار السفير الأمريكي مركز الحرية للإبداع وسط الإسكندرية، وكان في استقباله مدير المركز الدكتور وليد قانوش، ورافقه في جولة داخل أقسام المركز والمكتبة والمسرح.

 

 

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