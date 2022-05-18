وزير الزراعة: معدل توريد القمح 150 ألف طن يوميًا

قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إنّ إجمالي ما توريده من محصول القمح حتى يوم الاثنين بلغ مليوني طن، بمعدل يومي يتراوح بين 140 و150 ألف طن، واصفًا ذلك بـ«الجيد جدًا».

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "90 دقيقة" الذي تُقدمه الإعلامية بسمة وهبة، عبر شاشة "المحور"، مساء الثلاثاء، أن معدل الإنتاجية مرتفع جدًا، وتابع: "مصر من أعلى الدول في العالم في الإنتاج قياسا بمساحة الفدان، والمتوسط هذا العام في حدود 19 أردبا لكن هناك من يورد أكثر وصولًا لـ25 أردبا".

وأشار إلى زيادة نسبة التغطية بالتقاوي المعتمدة واستنبط أصناف جديدة عالية الإنتاجية ومتأقلمة مع الظروف المناخية، وهو ما ساهم في زيادة الإنتاجية.

ولفت إلى أنّ زيادة الإنتاجية تعود إلى مستوى الدخل بالنسبة للمزارع، مؤكّدًا أن الدولة تقدم كل صور الدعم الممكنة للمزارعين .