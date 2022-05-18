رصدت عدسة جريدة الشروق ما بدت عليه مقبرة عميد الأدب العربي الدكتور طه حسين بقرافة سيدي عبدالله بمنطقة التونسي بالقرب من مسجد ابن عطاء الله السكندري.

وظهرت علامات إكس حمراء على جانبي مقبرة طه حسين، وعلى المقابر التي تليها في نفس الصف، وهو ما يعزز احتمالية إزالة تلك المقابر.

وخلال الأيام الماضية، انتشرت أنباء على مواقع التواصل الاجتماعي، نشرها باحثون ومهتمون بالتراث، أفادت بأن مقبرة طه حسين قد تتعرض للإزالة بعد وضع علامات إكس حمراء عليها.

وقال شهود عيان لـ الشروق إنهم شاهدوا منذ أسبوع مسؤولين حكوميين، عاينوا صف المقابر، ووضعوا علامات إكس حمراء دون الحديث مع أحد.

ونفت محافظة القاهرة صحة ما تردد من أنباء على مواقع التواصل الاجتماعي، وقال نائب محافظ القاهرة اللواء إبراهيم عوض في تصريحات للشروق إن محافظة القاهرة لم يتم مخاطبتها بشكل رسمي بمكان المحور أو مساره أو عرضه حتى الآن، قائلًا: "مفيش حاجة وصلت للمحافظة تفيد تنفيذ محور ياسر رزق أو بيان رسمي بذلك ويجب تحري الدقة فى نشر المعلومات سواء على الحسابات الخاصة أو المواقع الإخبارية".