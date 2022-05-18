ممثل العراق بالأمم المتحدة: نواصل الجهود لإنهاء الانسداد السياسي وتشكيل حكومة

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أكد ممثل العراق الدائم لدى الأمم المتحدة محمد بحر العلوم، أن الكتل السياسية تواصل جهودها للتوصل إلى تفاهمات وحلول لإنهاء الانسداد السياسي والاتجاه لتشكيل حكومة جديدة.

وقال بحر العلوم -في كلمة له أمام مجلس الأمن حسبما أفادت قناة الإخبارية العراقية اليوم الأربعاء- إن مساعي الأطراف السياسية تأتي لتلبية متطلبات الشعب العراقي في ضوء الاستحقاقات الدستورية والقوانين النافذة.

وجدد بحر العلوم التزام بلاده بمواصلة التعاون مع المجتمع الدولي لمكافحة الإرهاب، معربا عن شكره لمجلس الأمن الدولي لتضامنه ودعمه المستمر للعراق في مواجهة خطر الإرهاب.

وأضاف أن القوات العراقية أطلقت في ابريل الماضي حملة واسعة النطاق لملاحقة فلول تنظيم داعش في المحافظات المختلفة، مجددا دعوة بلاده بعدم استخدام أراضي العراق لتصفية الحسابات أو لتحقيق أغراض سياسية تحت ذريعة مكافحة الإرهاب.