تراجع سعر الغاز في أوروبا إلى أقل من 30 يورو

تراجعت أسعار العقود الأجلة للغاز الطبيعي في أوروبا خلال تعاملات اليوم الخميس إلى أقل من 30 يورو لكل ميجاوات/ ساعة لأول مرة منذ يونيو 2021، في استمرار لعودة الاستقرار إلى السوق بعد الفوضى الشديدة التي تعرضت لها في العام الماضي.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء، إلى أن دول أوروبا نجحت في تخزين كميات كبيرة من الغاز الطبيعي خلال الفترة الأخيرة بفضل الطقس المعتدل نسبيا خلال فصل الشتاء، إلى جانب التوسع في استيراد الغاز الطبيعي المسال، وتراجع الاستهلاك نتيجة وصول الأسعار إلى مستويات قياسية في الشتاء.

في الوقت نفسه استمر الطلب الضعيف رغم تراجع الأسعار بسبب حالة الغموض التي تحيط بالاقتصاد.

وتبلغ أسعار العقود الآجلة الآن أقل من 10% من مستوياتها القياسية التي سجلتها عقب الغزو الروسي لأوكرانيا في أواخر فبراير من العام الماضي والخفض الكبير في إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا، عندما زادت الأسعار عن 400 يورو لكل ميجاوات/ساعة.

وفي الوقت نفسه، فإن الأسعار قريبة من متوسطها خلال السنوات الخمس الماضية رغم أن الكثيرين من المستهلكين مازالوا متأثرين بصدمات السوق في العام الماضي.

ومازال التعافي الاقتصادي في أوروبا متذبذبا ومازال بعض مستهلكي الغاز ملتزمين بعقود الإمدادات التي وقعوها أثناء ارتفاع الأسعار، وهو ما يعني احتمال تأخر تراجع قيمة فواتير استهلاك الكهرباء في القارة رغم انخفاض أسعار العقود الآجلة للغاز.

كما يترقب المتعاملون الزيادة المحتملة في الطلب على الكهرباء خلال شهور الصيف الحارة.