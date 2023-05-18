تعليم بني سويف: استبعاد رئيس لجنة اهوة الإعدادية بعد ضبط 3 طلاب حاولوا الغش بالهاتف

قرر وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بني سويف، استبعاد رئيس لجنة مدرسة اهوة الإعدادية التابعة لإدارة بني سويف التعليمية، والمراقب الأول، ومراقب الدور، واثنين من الملاحظين وإحالتهم للتحقيق بمعرفة الشئون القانونية.

وجاء ذلك خلال زيارته المفاجئة للجنة مدرسة اهوة الإعدادية؛ لمتابعة امتحانات الشهادة الإعدادية، بعد ضبط 3 طلاب حاولوا الغش بالتليفون المحمول، والتواصل مع إحدى المكتبات بالقرية في أثناء تأديتهم امتحان اللغة العربية للشهادة الإعدادية التي انطلقت اليوم.

وقرر وكيل الوزارة، إحالة الطلاب إلى التحقيق والتحفظ على أجهزة المحمول، واتخاذ الإجراءات القانونية بشأن حالات الغش، والتواصل مع رئيس مركز ومدينة بني سويف؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المكتبة.