إيفرتون يغادر جوديسون بارك بثنائية أمام ساوثهامبتون

اختتم إيفرتون مسيرته الطويلة والحافلة في ملعبه التاريخي، جوديسون بارك، بأفضل طريقة، بالفوز بهدفين دون رد على ضيفه ساوثهامبتون، اليوم الأحد، ضمن الجولة 37 (قبل الأخيرة) من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وخاض نادي إيفرتون مباراته الأخيرة على ملعبه التاريخي، الذي سيغادره بنهاية الموسم الحالي، لينتقل إلى ملعبه الجديد براملي مور دوك، الذي تبلغ طاقته الاستيعابية 53 ألف متفرج.

وسيصبح جوديسون بارك، معقل إيفرتون على مدار 133 عاما، الملعب الرئيسي لفريق السيدات بالنادي الأزرق، بدءا من الموسم المقبل.

وأمام حشد جماهيري اكتسى باللون الأزرق، تقدم أصحاب الأرض بهدف مبكر، سجله السنغالي إليمان نداي في الدقيقة السادسة.

وأضاف اللاعب ذاته الهدف الثاني، في الدقيقة 45+2.

وارتفع رصيد إيفرتون، الذي حقق فوزه العاشر هذا الموسم والثاني على التوالي، إلى 45 نقطة في المركز الثالث عشر بالبريميرليج، مواصلا نتائجه الجيدة في الفترة الأخيرة.

في المقابل، توقف رصيد ساوثهامبتون، الذي تأكد هبوطه إلى دوري الدرجة الأولى (تشامبيونشيب) منذ أسابيع، عند 12 نقطة في مؤخرة الترتيب.