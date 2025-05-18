أكبر منشأة لتخزين الغاز في بريطانيا مهددة بالإغلاق دون دعم حكومي

قالت شركة "سينتريكا" المشغلة لأكبر منشأة لتخزين الغاز الطبيعي في المملكة المتحدة إن هذه المنشأة ستُغلق "وتُخرج من الخدمة" إذا لم تحصل على دعم حكومي.

وأوضحت "سينتريكا"، المالكة لشركة "بريتيش غاز"، في وقت سابق من هذا الشهر أنها لا تزال تجري محادثات مع الوزراء بشأن تعاون حكومي لتوسيع وتحديث منشأة "روف" الواقعة قبالة سواحل يوركشاير، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).

وتُعد هذه المنشأة، الواقعة في بحر الشمال، الأكبر من نوعها في المملكة المتحدة، لكن "سينتريكا" أوقفت ضخ الغاز الطبيعي فيها الشهر الماضي، وسط مخاوف تتعلق بجدواها الاقتصادية.

وتبدأ الشركة عادة بضخ الوقود إلى موقع "روف" في فصل الربيع، لكن التقارير أشارت إلى أنها لم تفعل ذلك بحلول منتصف أبريل.

وعندما سُئل الرئيس التنفيذي لـ"سينتريكا"، كريس أوشي، في برنامج "صنداي مع لورا كوينزبيرج" على هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، عن سبب حاجة الشركة لدعم حكومي، قال: "نحن شركة كبيرة، لكن هذه المنشأة ستخسر على الأرجح حوالي 100 مليون جنيه إسترليني هذا العام، لأن تكلفة تشغيلها تتجاوز هذا المبلغ".

وأضاف: "إذا قمنا ببساطة بإنفاق ملياري جنيه إسترليني لإعادة تطوير هذا الحقل، وظلت أسعار الغاز بين الصيف والشتاء على حالها، فإننا سنخسر هذين المليارين، بالإضافة إلى تكاليف تشغيل المنشأة. هذا غير مستدام ببساطة".

وأوضح أوشي أن الشركة "لا تطلب أموالا من الحكومة"، بل تطلب فقط من الحكومة "المساعدة في خلق الظروف التي تتيح استثمار ملياري جنيه إسترليني، مما سيوفر آلاف الوظائف خلال مرحلة البناء، ويحافظ على وظائف زملائنا ذوي المهارات العالية".