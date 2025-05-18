 سفارة أمريكا في ليبيا تنفي وجود خطط لنقل سكان غزة إلى ليبيا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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سفارة أمريكا في ليبيا تنفي وجود خطط لنقل سكان غزة إلى ليبيا

علم ليبيا
علم ليبيا

نشر في: الأحد 18 مايو 2025 - 6:40 ص | آخر تحديث: الأحد 18 مايو 2025 - 6:40 ص

نفت السفارة الأمريكية في ليبيا اليوم الأحد التقارير حول خطط أمريكية لنقل سكان غزة إلى ليبيا.

وقالت السفار الأمريكية عبر صفحتها على منصة التواصل الإجتماعي إكس "التقرير حول خطط مزعومة لنقل سكان غزة إلى ليبيا، تقرير عار عن الصحة".

وأرفقت السفارة مع تعليقها منشورا لشبكة إن بي سي نيوز الأمريكية على منصة إكس يقول " لم ترد وزارة الخارجية-الأمريكية- ومجلس الأمن القومي-الأمريكي- على طلبات متكررة للتعليق قبل نشر هذا المقال. وبعد النشر، قال متحدث لشبكة إن بي سي نيوز: "هذه التقارير غير صحيحة".

وتابع المتحدث: "الوضع على الأرض غير قابل للتطبيق لمثل هذه الخطة. لم تتم مناقشة مثل هذه الخطة وهي غير منطقية".
 

 
 


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