استشهاد 3 صحفيين في غارات الاحتلال على قطاع غزة

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أفادت شبكة «قدس» الإخبارية، صباح الأحد، باستشهاد 3 صحفيين، وهم: عزيز الحجار ونور قنديل وعبد الرحمن العبادلة، في غارات الاحتلال على قطاع غزة.

وقالت عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، إن الصحفي عبد الرحمن توفيق العبادلة، استشهد في بلدة القرارة بخان يونس بعد انقطاع الاتصال معه منذ يومين.

وأشارت إلى استشهاد الصحفي عزيز الحجار وزوجته وأولاده في قصف الاحتلال على بئر النعجة شمال قطاع غزة.

ولفتت إلى استشهاد الإعلامية نور قنديل وزوجها خالد أبو سيف وطفلتهما في قصف الاحتلال منزلهم بدير البلح وسط القطاع.

ويرتكب الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر 2023 جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة خلّفت نحو 174 ألف مواطن بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.