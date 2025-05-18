مدير المستشفى الإندونيسي بعد حصار الاحتلال: ماذا قدمت لنا القمة العربية بالأمس؟!

قال مدير المستشفى الإندونيسي في غزة الدكتور مروان السلطان، إن الوضع صعب وكارثي داخل المستشفى جراء الحصار الإسرائيلي، وإطلاق الاحتلال الرصاص الحي على كل من يتحرك حوله أو في باحاته.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لفضائية «الجزيرة»، صباح الأحد، أن «كل المؤسسات الصحية في غزة تعرضت للاستهداف والتدمير»، مشيرًا إلى أن الأطقم الطبية تنقذ حياة الناس بـ«أقل القليل».

وذكر أن المستشفى الإندونيسي فقد 9 أسرة عناية مركزة جراء الحصار الإسرائيلي والاستهداف، قائلا إنه المستشفى الوحيد الذي يقدم تلك الخدمة في الشمال.

وأضاف: «حسبنا الله ونعم الوكيل.. ماذا قدمت لنا القمة العربية بالأمس؟! كل يوم يرتقي ما بين 100 إلى 200 شهيد ولا نستطيع تقديم أي خدمة صحية في شمال غزة».

وأكد أن أعداد الأطقم الطبية تتناقص بصورة مستمرة بسبب حرب الإبادة الإسرائيلية، واضطرار المواطنين إلى النزوح أكثر من مرة.

واستطرد: «لم يسلم حجر أو بشر أو شجر من القصف، الوضع في غزة مرعب كأنه أهوال يوم القيامة، وكل شيء ينقص في القطاع إلا الموت يزداد».



وفي وقت سابق، أفادت مصادر طبية، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي يحاصر المستشفى الإندونيسي في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، ويطلق الرصاص الحي على كل من يتحرك حوله أو في باحاته.

وأشارت المصادر، إلى أن طائرات الاحتلال المسيرة استهدفت بالرصاص قسم العناية المركزة وأصابت مريضين أثناء محاولتهما الخروج من المستشفى.

ولفتت المصادر إلى أن هناك حالة من الذعر والإرباك بين المرضى والجرحى والطواقم الطبية ما يعيق تقديم الرعاية الصحية الطارئة.

وأكدت أن الاحتلال يُكثف من حملته الممنهجة لاستهداف المستشفيات وإخراجها عن الخدمة.

وناشدت الجهات المعنية كافة التدخل وبشكل عاجل لتوفير الحماية للطواقم الطبية والمرضى والجرحى داخل المستشفى.