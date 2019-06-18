قالت الدكتورة نديمة شقم، رئيس الجمعية الأردنية للعناية بالسكري، مما لا شك فيه أن الأمر ليس بالسهل وخاصة عندما نتحدث عن مرض مزمن يستلزم تغيير في نمط الحياة ومتابعة طبية ومراقبة منزلية في شريحة صعبة من الأطفال وهم شريحة المراهقين وما يتخلل هذه الفترة من تغييرات هرمونية ونفسية ونحوها.

وأكدت شقم فى حوار خاص لبرنامج يوم جديد المذاع على فضائية الغد الاخبارية، إن المراهق غير المصاب بمرض السكر يعتبر تحديًا للعائلة فكيف به الأمر إن كان مصابا بمرض السكر، ويعتبر مرض السكر من النوع الأول عند الاطفال والمراهقين أكثر الأنواع انتشارًا عند الأطفال .

وأوضحت التعايش الاّمن مع السكر فى الأطفال والشباب لا يتحقق إلا بالتثقيف من البداية بكل ما يتعلق بالتعامل اليومى مع السكر وبالأخص النظام الغذائى الصحى وذلك لابد أن يدعمه وعى مجتمعى.

وتابعت أن النظام الغذائى الصحى الذى توصى به كل المنظمات الدولية هو الأمثل للأسرة والمجتمع ككل وليس فقط المتعايشين مع السكر بل لكل أفراد الأسره ولذلك تناول المؤتمرموضوع أهمية النظم الغذائيه من خلال مناظرة عن كمية النشويات المثالية فى الوجبات اليوميه لدى الأطفال و المراهقين بمرض السكر.