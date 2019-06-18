مقتل 7 من جنود سوريين في هجوم لداعش بحمص الشرقية

ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان ، اليوم الثلاثاء ، أن عناصرداعش نفذوا هجوما على مواقع قوات النظام والميليشيات الموالية لها شمال مدينة السخنة في بادية حمص الشرقية، وذلك في إطار النشاط المتواصلة للتنظيم في المنطقة.

ووثق المرصد السوري مقتل 7 عناصر من قوات النظام والمسلحين الموالين لها في الهجوم.

وأضاف المرصد، الذي يتخذ من بريطانيا مقرا له، أنه تم توثيق مقتل مالا يقل عن 147 جندي من قوات النظام السوري والمسلحين الموالين لها من جنسيات سورية وغير سورية ،خلال الفترة من 24 مارس الماضي حتى 17 يونيو الجاري.

وأضاف المرصد أنه من بين الذي قتلوا اثنان من الروس على الأقل، بالإضافة لـ9 من المليشيات الموالية لإيران من جنسيات غير سورية، وقد قتلوا جميعاً خلال هجمات وتفجيرات وكمائن لتنظيم داعش في غرب الفرات وبادية دير الزور وحمص والسويداء.

كما وثق المرصد السوري مقتل 47 من تنظيم داعش خلال الفترة ذاتها خلال الهجمات والقصف والاستهدافات.