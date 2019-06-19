النرويج تطرح منطقة بحرية لإقامة مشروع لطاقة الرياح

أعلنت وزارة النفط والطاقة النرويجية اليوم الثلاثاء اعتزامها طرح منطقة "أوتسيرا نورد" أمام ساحل "روجالاند" لإقامة محطة عائمة لتوليد الكهرباء بطاقة الرياح قبل نهاية الصيف الحالي.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن الحكومة النرويجية ستجري مشاورات عامة، حيث ستطلب خلالها الرأي في إمكانية فتح منطقة "سورليج نوردسيو" القريبة من الحدود البحرية مع الدنمارك لإقامة مشروع آخر لطاقة الرياح.

وقال "كيل بورج فرايبرج" وزير الطاقة النرويجي في بيان عبر البريد الإلكتروني إن محطات طاقة الرياح البحرية توفر "فرصا عظيمة للشركات النرويجية"، مضيفا أن تكاليف إقامة محطات بحرية لطاقة الرياح تراجعت بشدة ومن المحتمل أن تتراجع أكثر في المستقبل.