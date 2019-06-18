غيب الموت، أستاذ الفلسفة المصري البارز إمام عبدالفتاح إمام، أبرز تلاميذ أستاذ الفلسفة المصري زكي نجيب محمود، وأحد من تولوا التعليق على فكره في الفكر العربي المعاصر. عن عمر ناهز85 عاماً.

وإمام عبد الفتاح إمام"1934"، أكاديمي و مترجم مصري متخصص في الفلسفة والعلوم الإنسانية، درس بجامعة عين شمس وعمل في العديد من الجامعات المصرية والعربية وله مؤلفات وترجمات غزيرة متفاوتة الجودة و الدقة.

له مساهمات فكرية ذات أثر واسع في الأوساط الثقافية المصرية، وقدَّم إلى المجتمع الثقافي عدد كبير من المترجمين والباحثين، وترجم عددا كبيرا من الأعمال من اللغة الإنجليزية إلى اللغة العربية، منها: فلسفة التاريخ، هيجل، أصول فلسفة الحق، هيجل، ظاهريات الروح، هيجل، محاضرات في تاريخ الفلسفة، هيجل، استعباد النساء، جون ستيوارت مل الوجودية، جون ماكويى، موسوعة العلوم الفلسفية، هيجل»، فضلًا عن عدد من البحوث منها: «رحلة في فكر زكي نجيب محمود، هيباشيا فيلسوفة الإسكندرية، مفهوم التهكم عند كيركجور

الديمقراطية».

يُعد الدكتور إمام عبد الفتاح صاحب مدرسة في الترجمة حيث قام بمراجعة ترجمات عديدة لمترجمين واعدين برزوا فيما بعد من أمثال ممدوح عبد المنعم، وحمدي الجابري، وكمال المصري، وفاطمة الشايجي.