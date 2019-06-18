قال الفنان القدير حسن يوسف، إن ما تردد حول وفاة زوجته الفنانة شمس البارودي مجرد شائعة لا أساس لها من الصحة، مؤكدًا أنها تتمتع بصحة جيدة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حضرة المواطن»، المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الثلاثاء، «مراتي زي الفل أهي، وقاعدة قدامي بتقرأ في القرآن الكريم».

وأشار إلى تعمد البعض ترويج مثل هذه الشائعات عن رحيل الفنانين بسبب الفراغ، معقبًا: «موتوني 3 مرات قبل كده، وعادل إمام موتوه 6 أو 7 مرات».

وأوضح: «الناس اللي بتطلع الشائعات دي نفوس بشرية مريضة بتعاني من فراغ وده حذر من الرسول، والفراغ ده إما بيخلق نوازع شريرة لإزاء الناس أو يحث الإنسان على المشاركة في أي عمل خير».