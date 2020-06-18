الجزائر تسجل 117 إصابة جديدة بفيروس كورونا و12 وفاة

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية عن تسجيل 117 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 11 ألفًا و385 في البلاد.

ونقلًا عن «الإذاعة الجزائرية»، اليوم الخميس، أشارت «الصحة الجزائرية» إلى تسجيل 12 وفاة جديدة بالفيروس؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 811.

ولفتت الوزارة إلى تسجيل 135 حالة تعافي جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل العدد الإجمالي لمن تماثلوا للشفاء من «كوفيد – 19» إلى 80784.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، اليوم الخميس، إلى أكثر من 440 ألف حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من ثمانية ملايين إصابة.