تعاني من الصداع النصفي خلال الحجر المنزلي؟ تعرف على طرق علاجه

من الممكن أن يأتي الصداع النصفي للكثير من الأشخاص في أي وقت، بينما تزداد الشكاوى منه خلال فترة الحجر المنزلي والإغلاق الذي تسبب فيه انتشار وباء كورونا، وقد يكون هذا الصداع نتيجة لعدة أسباب منها النظام الغذائي وكثرة التعرض لجهاز الكمبيوتر أو شاشة التليفون، ليعاني الأشخاص من آلام شديدة وغثيان وحساسية من الضوء والصوت، ودوار وضعف في النظر، ويبحثون عن أي شئ يمكن فعله للتخلص من هذه الأعراض.

ويلعب النظام الغذائي أيضا دورًا حيويًا في الوقاية من الصداع النصفي، لذلك ينصح الأطباء بأهمية معرفة الأطعمة والمشروبات التي يمكن أن تسبب الصداع النصفي، مثل: الشوكولاتة، والجبن "الفيتا و الشيدر والبارميزان والسويسري"، ويمكن أيضا أن تسبب الأطعمة الباردة جدًا مثل الآيس كريم أو المشروبات المثلجة الصداع النصفي.

ونشر موقع "هيلث لاين" الطبي مجموعة من العلاجات الطبيعية الخالية من الأدوية لتقليل أعراض الصداع النصفي، أو على الأقل المساعدة في تقليل شدتها ومدتها....

- الجلوس في غرفة معتمة وهادئة

يعتبر التواجد في مكان به إضاءة كثيرة يساعد علي زيادة نسبة الصداع ويضعف من حدة النظر، لذلك ينصح الأطباء في حال إصابتك بنوبة الصداع النصفي، التوجه إلى غرفة هادئة وإطفاء الأنوار والجلوس فيها، فذلك من شأنه أن يخفف من قوة الصداع النصفي ويسرع من عملية الشفاء.

- زيت اللافندر

قد يخفف استنشاق زيت اللافندر الأساسي من ألم الصداع النصفي، حيث أثبتت الأبحاث عام 2012، أن الأشخاص الذين استنشقوا القليل من زيت اللافندر في أثناء نوبة الصداع النصفي، شعروا بارتياح أسرع من أولئك الذين استنشقوا الدواء، ويمكن استنشاق زيت اللافندر مباشرة أو وضعه على الجبهة.

- العلاج بالإبر

العلاج بالإبر، الذي يستخدم في بعض الدول وله متخصصين في التعامل معه، يكون عن طريق الضغط بالأصابع واليدين على نقاط معينة من الجسم لتخفيف الألم والأعراض الأخرى، ووفقًا لمراجعة منهجية لعام 2014، أثبتت أن العلاج بالإبر هو علاج بديل موثوق به للأشخاص الذين يعانون من الصداع المزمن والحالات الأخرى، ووجدت دراسة منفصلة أن العلاج بالإبر قد يساعد في تخفيف الغثيان المرتبط بالصداع النصفي.

- زيت النعناع

وجدت دراسة عام 2010، أن تطبيق محلول المنثول على الجبهة كان أكثر فعالية للألم المرتبط بالصداع النصفي والغثيان وحساسية الضوء، حيث يوقف المنثول الموجود في زيت النعناع من ظهور الصداع النصفي وذلك عند استنشاقه عن طريق الأنف لمرات متتالية.

- الزنجبيل

يخفف شرب الزنجبيل من الغثيان الناجم عن العديد من الحالات، بما في ذلك الصداع النصفي.

- كمادات باردة

يمكن وضع كيس من الثلج على الجبهة أو فروة الرأس أو الرقبة أو رقبتك حتى يقل الألم في المنطقة، وذلك لأن استخدام الكمادات أو الثلج من شأنه أن يقلل من تدفق الدم إلى المنطقة وبالتالي قد يكون ذلك السبب وراء تخفيف ألم الصداع النصفي.

- تناول الكافيين

تتواجد مادة الكافيين في العديد من المشروبات والأطعمة مثل القهوة والكاكاو، والتي من يمكن أن تقلل من أعراض الصداع النصفي، إلا أن مفعول تلك المشروبات قد يزول بسرعة أكبر.