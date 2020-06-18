مقتل 7 طلاب في تفجير مدرسة دينية بأفغانستان

الأكثر قراءة
الحبس 6 أشهر وغرامة 10 آلاف جنيه ..البرلمان يوافق على قانون «السايس»
مجلس الأمن القومي الأمريكي: بعد حل المشاكل الفنية.. ندعو إثيوبيا لإبرام اتفاق عادل قبل ملء سد النهضة
فيديو.. نائب رئيس التأمينات: 3 إضافات لأصحاب المعاشات عند الصرف أول يوليو
بعد إعلان تعثر المفاوضات.. إثيوبيا تزعم: من حقنا ملء وتشغيل سد النهضة بناء على اتفاق المبادئ
قد يعجبك أيضا
شارك برأيك
هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟
نعم
لا
غير مهتم
النتـائـج
تصويت
قُتل سبعة طلاب، اليوم الخميس، في تفجير مدرسة دينية بأفغانستان، وذلك حسبما نشرت وكالة الأنباء الفرنسية، في خبر عاجل، منذ قليل.