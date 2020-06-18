 مقتل 7 طلاب في تفجير مدرسة دينية بأفغانستان - بوابة الشروق
الخميس 18 يونيو 2020 1:10 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟
النتـائـج تصويت

مقتل 7 طلاب في تفجير مدرسة دينية بأفغانستان

نور رشوان
نشر في: الخميس 18 يونيو 2020 - 12:27 م | آخر تحديث: الخميس 18 يونيو 2020 - 12:27 م

قُتل سبعة طلاب، اليوم الخميس، في تفجير مدرسة دينية بأفغانستان، وذلك حسبما نشرت وكالة الأنباء الفرنسية، في خبر عاجل، منذ قليل.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك