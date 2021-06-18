رئيس مدينة سفاجا تتابع الاستعدادات النهائية لامتحانات الدبلومات الفنية

تابعت هدي المغربي، رئيس مدينة سفاجا، اليوم، برفقة محمود عامر مدير الإدارة التعليمية بسفاجا، استعدادات الإدارة لاستقبال امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2020 /2021؛ تنفيذا لتوجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر.



وأوضحت المغربي أنه تم تجهيز اللجان أمام الطلاب لأداء الامتحانات في جو من الهدوء والانضباط، وتهيئة الأجواء المناسبة لهم لحسن سير وانتظام الامتحانات والمقرر انطلاقها يوم السبت الموافق 19 يونيو الجاري وتستمر حتى الأول من يوليو المقبل.



وأكدت رئيس المدينة أنه تم التنسيق بين الجهات المختصة منها التربية والتعليم، والأمن، والصحة، والوحدة المحلية لمدينة سفاجا، كلُ فيما يخصه لتأمين اللجان وأوراق الأسئلة والإجابة والعمل على منع الغش، وتواجد طبيب أو زائرة صحية داخل اللجان تحسباً لمواجهة أي ظرف طارئ وتقديم الإسعافات الأولية اللازمة للطلاب في حالة حدوث ظرف صحي، وإقامة مظلات أمام المدارس وكذلك الإهتمام بأعمال النظافة ورفع القمامة أولاً بأول من محيط المدارس بنطاق دائرة مدينة سفاجا لتوفير جو صحي وملائم لأداء الامتحان.



وأشارت المغربي إلى أن تم التأكيد على الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد داخل اللجان، والاستراحات المخصصة لإستقبال المراقبين ورؤساء اللجان، مع استمرار أعمال التطهير والتعقيم قبل وبعد الدخول والخروج من اللجان، وكذلك الاستراحات حفاظا على صحة وسلامة الجميع.