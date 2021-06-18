تستقبل ساقية عبد المنعم الصاوى من جديد فى قاعاتها المختلفة مهرجان "إجازتى" بداية من الأحد العشرين من الشهر الجارى، وقد اكتمل عدد الحضور فى الأسبوع الأول من المهرجان.

"إجازتى" هو برنامج متكامل للأطفال من 6 إلى 11 سنة، من الأحد إلى الأربعاء كل أسبوع خلال فترة الإجازة الصيفية من العاشرة صباحًا وحتى الثالثة ظهرًا، محاولة من الساقية لتجديد نشاط الأطفال بعد فترة الإمتحانات وبخاصةٍ ونحن لا نزال نعيش أجواء الكورونا، ولذلك تطبق الساقية جميع الإجراءات الاحترازية بشدة حفاظًا على عامليها والأطفال المشاركين فى المهرجان وكل روادها.

البرنامج حافل بالعديد من الورش التفاعلية الكثيرة، والتى تجمع ما بين المتعة واكتساب المهارات المختلفة، بالإضافة إلى تنشيط الفكر والذاكرة، وذلك من خلال التجارب العلمية وتنمية أنواع الذكاء وتصنيع وتعليم الشطارنج والزومبا والأوريجامى وتصنيع وتحريك العرائس والرسم والتلوين، وبالتأكيد يُشرف على جميع الأنشطة أساتذة متخصصين.