تدريبات استشفائية لأوباما في مران الزمالك

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أدى يوسف إبراهيم "أوباما" صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات خفيفة بالكرة على هامش تدريبات الفريق مساء اليوم الجمعة بملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.

وخضع أوباما برفقة اللاعبين الأساسيين في مباراة أسوان الأخيرة لتدريبات استشفائية في صالة الجيمانزيوم بالنادي.

وجاء حرص أوباما على خوض تدريبات خفيفة بالكرة من أجل زيادة معدلات لياقته البدنية.

كما شارك أوباما في التقسيمة التي أجراها الجهاز الفني للزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون.

ويستعد الزمالك لمواجهة مصر المقاصة مساء يوم الثلاثاء المقبل في الدور ربع النهائي من بطولة كأس مصر.