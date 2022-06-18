لوكاشينكو: لن نسمح لبولندا بتهديد الأمن القومي لبيلاروسيا

أكد الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الجمعة، أن بلاده سيتعين عليها الرد على رغبة بولندا في الاستيلاء على منطقة غرب أوكرانيا، مُشيرًا إلى أنها تشكل تهديدًا للأمن القومي لبيلاروسيا.

وقال رئيس بيلاروسيا في تصريحات أوردتها وكالة أنباء "تاس" الروسية: "سيتعين علينا الرد في هذا الشأن، لأننا لا نستطيع السماح للبولنديين بأن يحاصرونا بالكامل. إنه خيار خطير"، محذرًا من خطورة تصعيد الموقف حيث أن، في نظره، بولندا يتم تحريضها من قبل الولايات المتحدة.

وأوضح: "لهذا السبب يجب أن أبقي القوات المسلحة جاهزة في كلًا من الغرب والجنوب. لقد نشرت عشر وحدات على طول الحدود خلف حرس الحدود حتى لا يتمكن الأعداء من التسلل إلى بيلاروسيا".

كان الرئيس البيلاروسي قد صرح في وقت سابق بأن روسيا لا ترغب في الاستيلاء على أوكرانيا أو الهيمنة عليها، مُشيرًا إلى أن الدفاع عن أمن موسكو يُشكل أولوية قصوى لدى القيادة الروسية.

وأضاف لوكاشينكو: "أنني أتفهم موقف الرئيس الروسي. نحن نناقش الموضوعات بطرق مختلفة، لكن لا يمكنني التعليق بأي شيء عندما يقول إن الهجوم ليس ضد روسيا فحسب، بل ضد بيلاروسيا أيضًا"، مٌضيفًا: "أننا بحاجة إلى التفكير في كيفية الدفاع عن أنفسنا، لمنع ظهور نقطة انطلاق للعدوان".

يُذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أعلن 24 فبراير الماضي، شن عملية عسكرية ضد أهداف في أوكرانيا بهدف حماية سكان منطقة دونباس، الأمر الذي دفع العديد من دول الغرب لفرض عقوبات اقتصادية ضد روسيا.