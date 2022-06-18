أصدر مجلس إدارة نادي الإسماعيلي برئاسة يحيى الكومي، بياناً رسمياً، يؤكد فيه التقدم باحتجاج ضد الحكم أمين عمر بعد مباراة الفريق أمام المقاولون العرب التي أقيمت أمس الجمعة.

وأشارت إدارة النادي الإسماعيلي، إلى أنه في حالة عدم اتخاذ أي إجراء ضد حكام مباراة المقاولون العرب، سيتم التفكير جدياً في الانسحاب من المشاركة في بطولة الدوري.

ويرى نادي الإسماعيلي أن الفريق يستحق ركلة جزاء لفريقه بعد لمسة يد علي مدافع المقاولون العرب أحمد عبد العزيز في الدقائق الأخيرة من المباراة.

وجاء بيان النادي الإسماعيلي، كالتالي:

يُعرب مجلس إدارة الإسماعيلي برئاسة المهندس يحيى الكومي عن بالغ إستياءه جراء الأخطاء التحكيمية الواضحة والفجة التي شهدتها مباراة الفريق أمام المقاولون وكان أهمها عدم إحتساب ركلة جزاء واضحة وضوح الشمس في اللحظات الأخيرة وإغفال الحكم أمين عمر الرجوع لمشاهدة الكرة وهو ما يطرح تساؤلات وعلامات استفهام صريحة حول غياب العدالة التحكيمية.

وعليه فقد تقدم مجلس الإدارة التقدم باحتجاج رسمي ضد هذا الحكم أمين عمر وطاقم تحكيم المعاون لاسيما حكام الفار من أجل إجراء تحقيق عادل ضدهم واتخاذ الإجراءات القانونية.

ويؤكد مجلس الإدارة على أهمية تحقيق العدالة بين جميع أطراف المسابقة بما يضمن الصالح العام للمسابقة وليس لأحد أطرافها دون غيره وفي حال عدم اتخاذ مواقف محددة وصريحة تضمن تحقيق ذلك نؤكد بأن المجلس سيفكر جدياً في عدم الاستمرار بالمشاركة في تلك المهزلة الكروية لتوضيح الصورة أمام الرأي العام أجمع وعلى الجميع أن يعي بمسئولية ذلك.‎

ويشدد مجلس إدارة الإسماعيلي على أن تلك الأخطاء تخطت حاجز الأخطاء التقديرية وتسببت بشكل مباشر في إهدار العديد من النقاط طوال مشوار البطولة وكانت كفيلة بتحسين موقف الفريق في جدول ترتيب المسابقة المحلية.

ويشدد مجلس الإدارة على أن تلك الأخطاء رغم وجود تقنية الفار باتت تتكرر بشكل مستمر وفج وهو ما أصاب الفريق وجماهيره بالإحباط الشديد بجانب فقدان نقاط مستحقة للفريق.

ويختتم مجلس الإدارة بيانه بأن ما يحدث لا يصب بأي شكل من الأشكال في صالح اللعبة مع استمراها للأسف في غياب العدالة والشفافية بين جميع الأندية وسيكون له أثر سلبى على ثقه الأندية والجماهير في منظومة التحكيم التي تحتاج لتطوير واضح وصريح خاصة أن الأخطاء التحكيمة واردة ولكن للأسف باتت واردة فقط ضد مصلحة الإسماعيلي وجماهيره وذلك بشهادة كل خبراء التحكيم والمحللين بوسائل الإعلام المختلفة.

وفي حالة عدم اتخاذ قرارات صارمة ضد طاقم تحكيم لقاء اليوم فان مجلس ادارة النادي الاسماعيلي يؤسفه أن يعلن عدم استكمال مسابقة الدوري العام.