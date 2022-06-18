رفع الآثار الناجمة عن كسر خط الطرد 600 في المنصورة

وجه الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، فور الإخطار بحدوث كسر لأحد خطوط الطرد لمحطة الصرف الصحي بنطاق حي غرب المنصورة، بسرعة التعامل مع الحدث على أوسع نطاق لعودة الحياة إلى طبيعتها بالمناطق المتضررة.

وتابع متولي عبد العال رئيس حى غرب المنصورة، يرافقة نائبى رئيس حى غرب المنصورة محمود إسماعيل عبد الشافى، ومنى المتبولى، ومسئولى شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الدقهلية، رفع الآثار الناجمة عن كسر خط الطرد قطر 600 مللي المتواجد بنطاق حي غرب المنصورة بتعاون مشترك مع مسئولى شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية برئاسة المهندس خالد نصر رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية، وتم متابعة أعمال شفط المياه بمنطقة شارع العبور من خلال الدفع بسيارات وفرق شفط وكسح المياه.

فيما أكد رئيس حى غرب المنصورة، التعامل مع الحدث على سائر الأصعدة ليتم السيطرة على الوضع بأسرع وقت حرصا على سلامة الأرواح وحفاظا على الممتلكات والمنشآت، حيث تم التعامل بحرفية لسرعة الانتهاء من الحدث، حيث تم الدفع بمعدات وسيارات كسح المياه، وكذلك فرق العمل الفنية من خلال شركة مياه الشرب والصرف الصحي.

وأشار إلى التعامل مع الحدث كل في مجالة حيث باشر العاملين على سيارات الكسح أعمال شفط المياه، بينما تعاملت الفرق الفنية مع إصلاح وصيانة الخط المذكور بالإضافة إلى فريق عمل آخر يقوم بمراجعة وصيانة محطة الصرف الصحي إلى أن تم أحكام السيطرة على الموقف.