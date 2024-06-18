عمرو دياب عن ولاد رزق 3 - القاضية: فيلم بصبغة عالمية

عبر المطرب عمرو دياب، عن سعادته بحضور العرض الخاص لفيلم ولاد رزق 3 - القاضية في العاصمة السعودية الرياض.

وأضاف خلال مقابلة مع الإعلامي عمرو أديب بقناة «mbc مصر»، أن النسختين الأولى والثانية من الفيلم حققتا نجاحًا كبيرًا.

وأضاف أن النسخة الثالثة من العمل بحجم الإنتاج به، يحمل صبغة عالمية، موضحًا أن هذا أسلوب يتسم به رئيس هيئة الترفيه في السعودية تركي آل الشيخ.

وأشار إلى أن العمل تم إنتاجه بشكل مُبهر، كما أنه يشارك فيه فنانون وصفهم بالنجوم العظماء.

ولفت دياب إلى أن هذا الفيلم هو عبارة عن عمل متكامل، متمنيًّا التوفيق لكل المشاركين فيه والقائمين عليه.

وأقيم العرض الخاص لفيلم «ولاد رزق.. القاضية» في الرياض، مساء الاثنين، بحضور أبطال وصناع الفيلم، وعدد كبير من الجمهور السعودي.

وعُقد مؤتمر صحفي لصناع الفيلم، داخل ساحة البوليفارد بالرياض، حيث تحدثوا عن تفاصيل التجربة وكواليسها، لا سيما أن جزء من أحداث الفيلم، جرى تصويره في الرياض.