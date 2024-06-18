إصابات وحرائق شمال الأراضي المحتلة بقصف من جنوب لبنان

أفاد شبكة الجزيرة الإخبارية منذ قليل بإطلاق صواريخ من جنوب لبنان باتجاه الجليل الغربي شمال إسرائيل (الأراضي المحتلة).

وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية أن صواريخا سقطت في شلومي بالجليل الغربي.

وقال موقع حدشوت بزمان العبري، إن حريقا اندلع في منطقة متسوفا بالجليل بعد سقوط صواريخ، فيما أشارت القناة الـ 12 أن هناك أنباء عن إصابات في الجليل الغربي وتم اعتراض صواريخ أطلقت من لبنان نحو منطقة نهاريا.

في غضون ذلك، استهدفت طائرة بدون طيار "درون" إسرائيلية سيارة في محيط بلدة البرغلية جنوبي لبنان.

وكان حزب الله اللبناني، قد أعلن استهداف "دبابة ميركافا داخل موقع حدب يارين بطائرة درون انقضاضية، مشيرا إلى تحقيق إصابة مباشرة.

ومنذ 8 أكتوبر الماضي، تشهد الحدود اللبنانية الإسرائيلية، توترا شديدا وتبادلا متقطعا للنيران بين جيش الاحتلال من جهة، وحزب الله وفصائل فلسطينية في لبنان من جهة أخرى، أدت إلى مقتل 471 شخصا على الأقل في لبنان بينهم 307 على الأقل من حزب الله وقرابة 91 مدنيا، وفق تعداد لوكالة الصحافة الفرنسية يستند إلى بيانات الحزب ومصادر رسمية لبنانية. في حين، أعلن جيش الاحتلال مقتل 15 عسكريا و11 مدنيا إسرائيليا.