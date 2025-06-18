أمين عام الناتو: الحلف يحقق أخيرا أهداف الإنفاق الدفاعي المحددة في 2014

بينما يستعد أعضاء حلف شمال الأطلسي (الناتو) لحضور قمتهم المقبلة في لاهاي الأسبوع المقبل، أعلن الأمين العام للحلف، مارك روته، يوم الثلاثاء أن الحلف قد حقق الآن أهداف الإنفاق الدفاعي التي تم الاتفاق عليها قبل 11 عاما.

وقال روته، على هامش قمة مجموعة السبع في جبال روكي الكندية، إن البرتغال وكندا تعهدتا أيضا بإنفاق 2% من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع هذا العام، ما يعني أن الحلف بأكمله يحقق الآن هدف 2%. ووصف ذلك بأنه "خبر رائع حقا".

أهداف إنفاق جديدة في الأفق

لكن لن يكون هناك وقت طويل للاحتفال، إذ من المتوقع أن يتفق الحلف، الذي يضم 32 عضوا، على هدف جديد يتمثل في تخصيص ما لا يقل عن 5ر3% من الناتج المحلي الإجمالي الوطني للدفاع، وذلك في قمته التي ستُعقد على مدى يومين اعتبارا من 24 يونيو.

ومن المقرر تخصيص 5ر1% إضافية لنفقات متعلقة بالدفاع، مثل البنية التحتية، ليصل الإجمالي إلى هدف إنفاق بنسبة 5%، وهو ما ظل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدعو إليه منذ فترة.

آيسلندا مستثناة من المطالب

وانتقد الرئيس الأمريكي مرارا ما يراه تقصيرا من حلفاء أوروبا وكندا في الإنفاق الدفاعي، بل وهدد في عدة مناسبات بانسحاب الولايات المتحدة من الحلف.

أما الدولة الوحيدة في الناتو غير المتأثرة مباشرة بمطالب ترامب فهي آيسلندا، إذ لا تمتلك قوات مسلحة خاصة بها، وبالتالي تُستثنى من إحصاءات الإنفاق الدفاعي للناتو.

وكانت ألمانيا قد حققت هدف 2%، الذي تم تحديده في عام 2014، لأول مرة في العام الماضي. وتُعد بولندا الدولة الوحيدة في الحلف التي تجاوز إنفاقها الدفاعي نسبة 5ر3% من الناتج المحلي الإجمالي.