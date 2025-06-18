خامنئي يلقي بيانا عبر التلفزيون الإيراني بعد قليل

يُبث بعد قليل، بيان تلفزيوني للمرشد الإيراني علي خامنئي، موجه إلى الشعب الإيراني.

وأفادت وكالة «تسنيم» للأنباء، اليوم الأربعاء، بأنه «من المقرر أن يُبث بعد قليل بيان تلفزيوني لعلي الخامنئي، موجه إلى الشعب الإيراني».

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رسالة مرتقبة لقائد الثورة الإسلامية في إيران الامام علي الخامنئي عبر التلفزيون الإيراني بعد قليل — وكالة تسنيم للأنباء (@Tasnimarabic) June 18, 2025

وأمس الثلاثاء، حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من أن المرشد الأعلى للثورة الإسلامية الإيرانية علي خامنئي «هدف سهل».

وكتب في سلسلة منشورات على منصة «تروث سوشيال»، الثلاثاء: «نعرف بالتحديد أين يختبئ المدعو المرشد الأعلى. هو هدف سهل، لكنه في مأمن هناك. لن نقضي عليه (نقتله!)، على الأقل ليس في الوقت الحالي».

ودعا طهران إلى «استسلام غير مشروط»، في ظل تكهنات عن إمكان تدخل واشنطن إلى جانب إسرائيل ضد الجمهورية الإسلامية.

من جانبه، قال المرشد الإيراني علي خامنئي، اليوم الأربعاء، إنه يجب التعامل بقوة في مواجهة إسرائيل.



وفي منشور على حسابه بمنصة «إكس»، أضاف خامنئي: «يجب التعامل بقوّة في مواجهة الكيان الصهيوني الإرهابي. لن نساوم أبدا».

وفي مقابلة لافتة مع شبكة «أي بي سي» الأمريكية، لمّح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى إمكانية استهداف خامنئي، معتبرا أن القضاء عليه قد يضع حدا سريعا للحرب ويغيّر مستقبل الشرق الأوسط.

وتحدث نتنياهو عن أن إيران تمثّل «العقبة المركزية أمام قيام شرق أوسط مختلف سياسيا واقتصاديا»، داعيا المجتمعات الديمقراطية لتفهّم العملية العسكرية الإسرائيلية ضد طهران.

ولمّح إلى أن فرصة تنفيذ عملية الاغتيال كانت متاحة في نهاية الأسبوع، لكنها لم تُستغل، في إشارة اعتبرها مراقبون رسالة غير مباشرة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.