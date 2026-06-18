مجلة طب قصر العيني الدولية تحصد جائزة التميز التحريري من Springer Nature لعام 2026

أعلنت جامعة القاهرة حصول المجلة العلمية الدولية الرسمية للكلية Journal of Emergency and Disaster Medicine (JEDM) على أحد أرفع التكريمات التي يمنحها الناشر العالمي Springer Nature، وذلك بحصول الدكتور عبد المجيد قاسم، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث ورئيس تحرير المجلة، على جائزة Springer Nature Author Service Award 2026 ضمن برنامج Editor of Distinction Awards، تقديرًا لجهوده المتميزة في تطوير العمل التحريري ودعم الباحثين وتعزيز حضور المجلة على الساحة العلمية الدولية.

وأكد الدكتور محمد سامي عبدالصادق، رئيس جامعة القاهرة، أن هذا الإنجاز يعكس الثقة المتزايدة التي تحظى بها الجامعة ومؤسساتها البحثية لدى المجتمع العلمي الدولي، مشيرًا إلى أن قصر العيني يواصل دوره الرائد في صناعة المعرفة الطبية وتقديم نماذج علمية قادرة على المنافسة في أرقى المحافل الأكاديمية الدولية، ولافتا إلى أن حصول مجلة طب قصر العيني على هذا التكريم في عامها الأول يعكس قدرة مؤسسات جامعة القاهرة على بناء منصات علمية تنافس عالميًا منذ انطلاقها، ويؤكد نجاح رؤية الجامعة في دعم البحث العلمي وتعزيز جودة النشر الأكاديمي.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن المجلة، التي انطلقت في ديسمبر 2025، نجحت خلال فترة وجيزة في استقطاب أبحاث علمية متميزة من مختلف دول العالم، تناولت أحدث القضايا المرتبطة بطب الطوارئ والكوارث وإدارة الأزمات الصحية، بما يعكس المكانة العلمية المتنامية للمجلة وقدرتها على أن تصبح منصة دولية رائدة لتبادل المعرفة والخبرات في هذا المجال الحيوي.

ومن جانبه، أوضح الدكتور حسام صلاح مراد، عميد كلية طب قصر العيني ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، أن هذا التكريم الدولي يأتي في توقيت استثنائي بالتزامن مع الاستعدادات للاحتفال بمرور 200 عام على تأسيس قصر العيني، مؤكدًا أن الجائزة تعكس نجاح الاستراتيجية البحثية المتكاملة التي تتبناها الكلية لتطوير منظومة البحث العلمي والنشر الدولي، وتوسيع الشراكات والشبكات العلمية مع المؤسسات الأكاديمية والبحثية المرموقة حول العالم.

وأضاف أن قصر العيني يواصل دوره التاريخي ليس فقط في تقديم التعليم والخدمة الطبية، وإنما أيضًا في إنتاج المعرفة الطبية ودعم الابتكار العلمي، بما يسهم في مواجهة التحديات الصحية المعاصرة وخدمة المجتمع والإنسانية.

وبدوره، أعرب الدكتور عبد المجيد قاسم، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث ورئيس تحرير المجلة، عن اعتزازه بهذا التقدير الدولي، مؤكدًا أنه يمثل ثمرة عمل جماعي وجهود مؤسسية متكاملة تهدف إلى الارتقاء بمعايير النشر العلمي الدولي وتوفير بيئة تحريرية احترافية تدعم الباحثين وتسهم في نشر المعرفة الطبية الموثوقة.

وأوضح أن قطاع الدراسات العليا والبحوث يضع في مقدمة أولوياته تعزيز جودة البحث العلمي ومواكبة التطورات الطبية المتسارعة، بما يضمن استمرار تدفق الأبحاث والابتكارات القادرة على دعم وتطوير المنظومة الصحية محليًا وإقليميًا ودوليًا.

وتُعد Journal of Emergency and Disaster Medicine (JEDM) المجلة العلمية الدولية الرسمية لكلية طب قصر العيني بجامعة القاهرة، وتصدر بالتعاون مع Springer Nature والمكتبة الرقمية المصرية، وتختص بنشر البحوث والدراسات في مجالات طب الطوارئ وطب الكوارث وإدارة الأزمات الصحية. وقد صدر عددها الأول في 11 ديسمبر 2025، معلنًا تدشين أول مجلة دولية متخصصة في هذا المجال تصدر تحت مظلة الكلية.

وأشادت رسالة التكريم الصادرة عن Springer Nature بالدور المتميز الذي قام به رئيس التحرير في تطوير المجلة وتوسيع شبكتها العلمية ودعم الباحثين وتعزيز التواصل مع المجتمع الأكاديمي الدولي، مؤكدة أن هذه الجهود تمثل نموذجًا ملهمًا للإسهام في دفع مسيرة البحث العلمي والاكتشافات الطبية.