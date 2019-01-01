أشاد الفنان يحيي الفخراني بالجمهور السعودي وتفاعله الكبير، في أولى ليالي عرض مسرحيته «الملك لير» علي المسرح العربي في منطقة أبحر بجدة،مؤكدًا إن ذلك يعكس حجم الرغبة و الاستجابة للتطور الكبير بالمملكة.

وتابع «الفخراني» خلال الكلمة التي القاها في ختام العرض: «تحدثت خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد قبل أيام، ولكن ما أقوله الآن لم أكن أستطيع قوله قبل أن المس ما لمسته خلال هذا العرض، وإن شاء الله عما قريب لا يكون المتلقي فقط هو "اللي بنفس الذكاء ده والإحساس ده"، ولكن يكون هناك أيضا المبدع السعودي».

ومن جهة آخرى وجه السفير د. حازم رمضان قنصل مصر العام فى جدة الشكر إلى فريق عمل «كايرو شو» المسؤول عن عروض «الملك لير» في موسم جدة، وقال في رسالة وجهها عقب حضوره للعرض أمس إلى المخرج مجدي الهواري صاحب الرؤية الفنية لعرض «الملك لير» والشريك المؤسس لـ«كايرو شو» المنتجة للمسرحية: «شكرًا جزيلًا على العرض الرائع وعلى رفع اسم مصر عاليًا، خالص تحياتي وتقديرى لك والرائع د. يحيى الفخرانى وكل طاقم هذا العمل الجميل»

مسرحية «الملك لير»، من إخراج تامر كرم، وترجمة د. فاطمة موسى، ويشارك «الفخراني»، البطولة كلًا من فاروق الفيشاوي، ورانيا فريد شوقي، وأحمد فؤاد سليم، وريهام عبدالغفور، وأحمد عزمي، وأيمن الشيوي، ونضال الشافعي، وناصر سيف، وهبة مجدي وحمادة شوشة ، والموسيقي التصويرية للموسيقار مصطفي الحلواني وتصميم الأزياء للدكتورة نيفين رأفت.