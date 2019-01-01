تنظيم قافلتين طبيتين للكشف المجاني على أهالي قريتين بنصر النوبة ودراو بأسوان

قال الدكتور إيهاب حنفي، وكيل وزارة الصحة بأسوان، إنه ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، نظمت مديرية الشئون الصحية على مدار يومين قافلتين طبيتين للكشف المجاني على أهالي قريتي أمبركاب بمركز نصر النوبة وقرية المنصورية بمركز دراو.

وأوضح وكيل الصحة، بأن فعاليات القافلتين تضمنت إجراء الكشوف في عدد من التخصصات الطبية المختلفة لـ ( 2748 ) مواطنًا ومواطنة، بجانب إجراء الفحوصات والتحاليل الطبية لـ 678 مواطن.

وأضاف حنفي، بأن الفعاليات تضمنت صرف الأدوية والعلاج المناسب لكل حالة بالمجان ، فضلًا عن عقد ندوات تثقيف صحي لأكثر من 880 سيدة من أهالي القريتين.