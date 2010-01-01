محافظ كفرالشيخ: ارتفاعات البناء بمدينة فوه أصبحت 36 مترا

أعلن الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، فك قيود الارتفاعات لمدينة فوه لتصبح 36 مترًا من مستوى سطح الأرض، وذلك إيماء لكتاب محافظة كفرالشيخ رقم 1233 بتاريخ 3 فبراير 2019 بشأن طلب إعادة الدراسة العسكرية على تعديل قيد الارتفاع للمخطط الاستراتيجي، وإلحاقًا لكتاب هيئة عمليات القوات المسلحة رقم 917 بتاريخ 16 يناير 2010م، والذي يتضمن الموافقة من وجهة نظر الدراسة العسكرية علي تعديل قيد الارتفاع للمخطط الاستراتيجي العام وقيود الارتفاع لمدينه فوه، ومحافظة كفرالشيخ الموضحة بالخريطة المعتمدة من 18مترًا إلى 36 مترًا من مستوى سطح الأرض.

وينص القرار على الالتزام بالقرار الوزاري رقم 146 لسنة 2002م، والالتزام بقانون البيئة رقم4/94 وملحقاته، والالتزام بقوانين الطرق وتعديلاتها، والالتزام بعدم إقامة مباني ومنشآت يزيد ارتفاعها عن 36 مترًا من مستوي سطح الأرض والالتزام بباقي الشروط وضوابط الموافقة رقم 148 لسنة 2010م الصادرة بالكتاب رقم 917 بتاريخ 16 يناير 2010م.

وقال محافظ كفرالشيخ، ان قرار فك قيود الارتفاعات لمدينة فوه لتصبح 36 مترًا، يعد قرارًا تاريخيًا لصالح التنمية بالمدينة وفتح آفاق جديدة للاستثمار ودفع الاقتصاد والتنمية المحلية بفوه ولتحقيق رؤية مصر 2030 تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مقدمًا خالص التهنئة لأهالي فوه.