ضبط 400 عبوة حناء غير صالحة للاستعمال الآدمي بأسواق مدينة براني

قال سيد أبو اليزيد، مدير مديرية تموين مطروح، إن حملة على أسواق مدينة سيدي براني، اليوم الخميس، أسفرت عن ضبط 400 عبوة حناء معروضة للبيع، غير صالحة للاستعمال الآدمي، بسبب عدم مطابقتها للمواصفات القياسية.

وأوضح أنه تم ضبط 13 مخالفة أبرزها عبوات الحناء المعروضة للبيع و مخالفة بيع بأزيد عن السعر المقرر للسعر و مخالفات تتعلق بأنشطة بعض المخابز البلدية هناك مثل عدم ممارسة النشاط على الوجه المعتاد أو مخالفات إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات و مخالفات عدم نظافة أدوات العجن والخبز المستخدم بالمخبز ومخالفات أخرى مثل عدم الإعلان عن أسعار السلع المعروضة للبيع.

وتم تحرير محاضر للمخالفين، والتحفظ علي المضبوطات، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة.