 الحرس الثوري الإيراني: احتجاز ناقلة نفط أجنبية «تحمل وقودا مهربا» - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الحرس الثوري الإيراني: احتجاز ناقلة نفط أجنبية «تحمل وقودا مهربا»

طهران - د ب أ:
نشر فى : الخميس 18 يوليه 2019 - 1:44 م | آخر تحديث : الخميس 18 يوليه 2019 - 1:44 م

أعلن الحرس الثوري الإيراني، عن احتجاز ناقلة نفط أجنبية "تحمل وقودا مهربا" بمضيق هرمز.

وذكرت وكالة "تسنيم" المحلية أنه جرى توقيف أفراد طاقم الناقلة وتوجيه اتهامات لهم بتهريب النفط.

ونقلت قناة "العالم" عن دائرة العلاقات العامة للحرس الثوري، القول في بيان، إن "الدوريات البحرية التابعة لمنطقة الحرس الثوري الأولى في الخليج ومضيق هرمز قامت الأحد الماضي باعتراض سفينة أجنبية كانت تحمل مليون لتر من الوقود المهرب في جنوب جزيرة لارك بعد إنجاز التنسيق اللازم وصدور القرارات من الجهات القضائية المعنية".

وأشارت الدائرة إلى أن هذا يأتي في إطار "مراقبة تنقل السفن في الخليج الفارسي؛ للتصدي للتهريب المنظم ومكافحته".


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