المعارضة البولندية تفشل في تشكيل كتلة متحدة

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أعلن زعيما اثنين من أحزاب المعارضة في بولندا اليوم الخميس أن المعارضة فشلت في تشكيل كتلة متحدة من تيار يسار الوسط يمكنها منافسة حزب القانون والعدالة الحاكم في الانتخابات البرلمانية التي تتم في وقت لاحق من العام الجاري.

وقال جريجورز شتينا، زعيم حزب البرنامج المدني، أكبر حزب معارض، أن الحزب سوف يخوض الانتخابات مع الحزبين الأصغر "الحزب الحديث" و"المبادرة البولندية"، ولكن لم يتوصل لاتفاق مع "تحالف اليسار الديمقراطي".

وذكر فلودزيميريز شارزاستي زعيم تحالف اليسار الديمقراطي، أن حزبه سيشكل تكتلا يساريا مع حزبي "الربيع"، و"اليسار معا" وانتقد شتينا لقراره.

وأضاف شارزاستي: "إنها خطوة هائلة صوب فوز القانون والعدالة".

وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن شتينا اختلف مع بعض المرشحين الذين أراد شارزاستي الدفع بهم في الانتخابات.

وخاضت أحزاب يسار الوسط واليسار بما في ذلك البرنامج المدني وتحالف اليسار الديمقراطي وحزب الشعب البولندي الديمقراطي المسيحي والخضر، الانتخابات البرلمانية الأوروبية التي أجريت في مايو ككتلة متحدة.

ولم يحدد الرئيس البولندي بعد موعد الانتخابات البرلمانية البولندية ولكن بالقانون يجب أن تحل بين 13 أكتوبر و10 نوفمبر. ومنحت استطلاعات الرأي حاليا حزب القانون والعدالة 43%.