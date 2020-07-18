محافظ شمال سيناء: بمناسبة عيد الأضحى فتح المجازر لذبح الأضاحي مجانا

قرر الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء فتح المجازر أمام المواطنين لذبح الأضاحي مجانا بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وتيسيرا على المواطنين.

وأكدت الدكتورة عبير حجاب وكيل مديرية الطب البيطرى بشمال سيناء - فى تصريح اليوم السبت - أن جميع مجازر شمال سيناء جاهزة لذبح أضاحي المواطنين، موضحة أنه سيتم فتح أبواب المجازر عقب صلاة عيد الأضحى المبارك وحتى غروب شمس رابع أيام العيد، إضافة إلى توفير طبيب بيطري للإشراف على عملية الذبح.

وشددت على عدم ذبح الإناث العشار أو صغيرة السن داخل المجازر، وأنه سيتم رفض أية ذبيحة غير مطابقة للشروط طبقا لتوجيهات محافظ شمال سيناء.