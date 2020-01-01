هاميلتون ينطلق من المقدمة للمرة 90 في مسيرته بالمجر

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حصل لويس هاميلتون على مركز أول المنطلقين للمرة 90 في مسيرته في بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات يوم السبت بعدما قاد فريقه مرسيدس للهيمنة على أول مركزين في التجارب التأهيلية لجائزة المجر الكبرى.

ويتطلع بطل العالم ست مرات إلى الفوز بالسباق للمرة الثامنة على حلبة هنجارورينج يوم الأحد ليعادل الرقم القياسي لأسطورة فيراري مايكل شوماخر في عدد الانتصارات بالسباق نفسه.

وتأهل زميله الفنلندي فالتيري بوتاس متصدر بطولة العالم في المركز الثاني بينما هيمن فريق ريسنج بوينت المدعوم بمحركات مرسيدس على الصف الثاني على خط الانطلاق عبر سائقيه الكندي لانس سترول والمكسيكي سيرجيو بيريز.