 ألمانيا تتعهد بـ3 مليارات يورو إضافية للدول الأشد فقرًا - بوابة الشروق
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ألمانيا تتعهد بـ3 مليارات يورو إضافية للدول الأشد فقرًا

د ب أ
نشر في: السبت 18 يوليه 2020 - 10:14 م | آخر تحديث: السبت 18 يوليه 2020 - 10:14 م

تعهد وزير المالية الألماني أولاف شولتس، بتقديم 3 مليارات يورو إضافية أي ما يعادل 3.4 مليار دولار، إلى دول العالم الأشد فقرا من خلال صندوق ائتمانى للحد من الفقر، التابع لصندوق النقد الدولي، حسبما قالت وكالة بلومبرج للأنباء.

وقالت وزارة المالية الألمانية، في بيان لها، إن التمويل الإضافي، الذي تم الإعلان عنه في اجتماع افتراضي لوزراء مالية مجموعة العشرين في بروكسل، تم إعداده لمساعدة الدول في الحصول على قروض طويلة الأجل والتغلب على اختناقات السيولة، خاصة خلال أزمة فيروس كورونا.

وذكرت الوزارة أن ألمانيا ستقدم 7ر8 مليار يورو كمساعدات دولية في عامي 2020 و2021.

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