ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات أوروبا الغربية إلى 183 قتيلا

ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات التي اجتاحت أوروبا الغربية خلال الأيام الماضية بسبب هطول الأمطار بغزارة إلى 183 قتيلا على الأقل، وتتواصل جهود الإنقاذ للبحث عن المفقودين بعد أسوأ فيضانات تضرب دول المنطقة منذ عقود.

وأعلنت الشرطة الألمانية، في بيان أوردته صحيفة "بيلد" اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة الفيضانات الجارفة التي اجتاحت البلاد إلى 156 قتيلا على الأقل، ما يرفع الحصيلة الإجمالية في غرب أوروبا إلى ما لا يقل عن 183 قتيلا.

وأضافت أن حصيلة الضحايا كانت 45 شخصًا على الأقل لقوا مصرعهم في شمال الراين وستفاليا، و110 على الأقل في راينلاند بالاتينات، وتوفي شخص واحد في مقاطعة بيرشتسجاردنر لاند في بافاريا.

فيما أعلنت بلجيكا أن حصيلة ضحاياها جراء الفيضانات ارتفعت إلى 27 قتيلا، بينما لا يزال ما يزيد على مائة شخص في عداد المفقودين.

وتوجهت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين ورئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو أمس السبت لمعاينة المنطقة التي تعرضت لخسائر "غير مسبوقة" في حوض نهر ميوز.